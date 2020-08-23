В Челябинской области поменялась динамика заражений COVID

Заболеваемость остается стабильной Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 24 августа зафиксировано 70 случаев заражения коронавирусом за сутки (в субботу было 75, в воскресенье 71). Об этом сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе.

«С начала пандемии произошло 13 885 заражений, сейчас лечение проходят 2 849 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли за сутки трое мужчин в возрасте 69, 73 и 86 лет. Также скончалась 79-летняя женщина. Для всех коронавирус осложнил течение тяжелых болезней». Выздоровели за сутки 38 человек, с начала пандемии — 10 655 жителей области.

Сейчас регион находится на втором этапе отмены карантина. Отменены практически все ограничения на работу образовательных организаций, разрешены массовые и спортивные мероприятия, с 1 сентября открываются кинотеатры. При этом губернатор Алексей Текслер продлил введенный с начала пандемии режим повышенной готовности до 6 сентября. URA.RU подготовило для читателей перечень запретов и разрешений.