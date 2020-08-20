Число заражений на Южном Урале вновь пошло на спад Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 21 августа — 254-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 164-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 13 596 случаев заражения, выздоровели 10 051 и скончались 327 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 946 976 (+4 870) случаев заражения. Вылечились 761 330 (+5 817) пациентов — более 80% от заболевших. Умерли 16 189 (+90) человек — 1,7% от заразившихся.

В Челябинской области по данным на 21 августа выявлено 73 случая заражения. Зафиксированный накануне небольшой скачок заболеваемости — 75 случаев — оказался отклонением от тренда на снижение заболеваемости. При этом несколько суток подряд в области умирают по четыре пациента с COVID-19. С начала пандемии произошло 13 669 случая заражения, сейчас лечение проходят 3095 южноуральцев. Выздоровели за сутки 154 человека, с начала пандемии — 10205 жителей области.

Цуканов усомнился, что в Челябинске успеют построить ковидную больницу

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов усомнился, что новую инфекционную больницу в Челябинске сумеют построить к 1 ноября. Он попросил строителей и власти подтвердить этот срок на стройплощадке будущего лечебного учреждения в Малой Сосновке, куда приехал 21 августа. К месту будущей челябинской «Коммунарки» уже подведены все коммуникации, ее одноэтажные корпуса будут изолированы друг от друга. В обычном режиме больница будет принимать до 100 пациентов, для каждого предусмотрен отдельный бокс площадью 12 кв. метров. В чрезвычайной ситуации здесь можно будет лечить почти 500 человек.

Так будет выглядеть будущая инфекционная больница под Челябинском Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ОРВИ обгоняет коронавирус

В Челябинской области начинается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. «Весной и летом мы имели дело с моноинфекцией, и госпитальные базы были перепрофилированы под ковид. Сейчас из десяти тестов лишь два подтверждают ковид, в оставшихся восьми случах речь идет о риновирусных инфекциях и парагриппе», — сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. Это означает, что если вторая волна COVID-19 «наложится» на эпидемию ОРВИ и гриппа, то врачам будет очень тяжело. Поэтому новую инфекционную больницу можно будет оставить исключительно для коронавирусных больных, чтобы другие больницы и поликлиники Челябинска сосредоточились на плановой медицинской помощи.

Текслер продлил карантин

Режим повышенной готовности по коронавирусу в Челябинской области продлен на две недели — до 6 сентября. Спецрежим был введен в Челябинской области в начале пандемии и неоднократно продлевался, в последний раз до 23 августа. Сейчас регион находится на втором этапе снятия карантина по COVID-19. Отменены практически все ограничения на работу образовательных организаций, разрешены массовые и спортивные мероприятия, с 1 сентября открываются кинотеатры. Однако благодаря решению губернатора входящие в группу риска работающие пенсионеры смогут автоматически продлить больничный.

Ковид-диссидентка устроила демарш в суде

Жительница Миасса демонстративно явилась в суд, где рассматривали ее «административку» за отказ надеть маску в общественном транспорте, без средств защиты. В итоге ковид-диссидентку удалили из зала, сочли ее поведение отягчающим обстоятельством и приговорили к 15-тысячному штрафу. Заодно на женщину составили новый протокол — на этот раз за неисполнение распоряжения судьи. Теперь ей грозит расстаться с еще одной тысячей рублей либо попасть под арест на срок до 15 суток.

Что ждет южноуральцев на втором этапе отмены карантина

С 29 августа по 1 декабря на площади Революции будет работать временная сезонная ярмарка, сообщили URA.RU в мэрии Челябинска. Сельхозпроизводители смогут продавать свой урожай и свою продукцию по демократичным ценам.

До 6 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.