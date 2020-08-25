После того как легендарный футболист Лионель Месси уведомил клуб «Барселона» о расторжении контракта, в России вспомнил шутку о том, что команда «Локомотив» интересуется аргентинским форвардом.
«А вы не верили!» — написала сообщение пресс-служба «Локомотива» в клубном Твиттере, сопроводив его изображением Месси в форме московского футбольного клуба. Ранее глава совета директоров столичной команды Анатолий Мещеряков с иронией сообщил, что ведет переговоры с Месси. «Так и напишите, что я сейчас занимаюсь переходом Месси, который согласился на снижение зарплаты и хочет играть в «Локомотиве», — пошутил футбольный функционер.
Во вторник Месси проинформировал «Барселону» о желании расторгнуть действующий контракт с клубом.
Портал As.com пишет, что Месси якобы решил покинуть «Барселону» после разговора с главным тренером Рональдом Куманом. По информации СМИ, специалист заявил, что аргентинец больше не будет занимать привилегированное положение в команде. По версии El Mundo Deportivo, футболист таким образом решил поддержать своего друга, нападающего Луиса Суареса, которого руководство предупредило, что он будет должен покинуть команду, пишет РИА «Новости».
Играть за «Барселону» Месси начал в 2004 году. За минувшие полтора десятка лет он стал шестикратным обладателем «Золотого мяча», записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач. В клубе заявили, что что для ухода игрока нет юридических оснований, так как опция расторжения контракта по его инициативе действовала до 30 мая. Сумма отступных в контракте игрока составит 700 миллионов евро.
Ну вот, а мы сюрприз готовили ???? pic.twitter.com/sPFUCa4nE8— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 17, 2020
Нашему Баре скоро предстоит операция и длительное восстановление ????— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 25, 2020
Давайте вместе его поддержим и оставим в реплаях кучу тёплых слов и пожеланий ????????
А что из этого получится, покажем на матче с «Ахматом» ????#ЗдоровьяБара pic.twitter.com/967V07HFjn
- Алле, Лионель?— Дед(18+) (@barsuk09) August 25, 2020
- Да
- У нас состав уже укомплектован
- Но вы же сами мне позвонили?!
- Всё, пака. pic.twitter.com/XMUEP9hP2Y
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