Нашему Баре скоро предстоит операция и длительное восстановление ????



Давайте вместе его поддержим и оставим в реплаях кучу тёплых слов и пожеланий ????????



А что из этого получится, покажем на матче с «Ахматом» ????#ЗдоровьяБара pic.twitter.com/967V07HFjn