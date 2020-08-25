25 августа 2020

В России отреагировали на уход Месси из «Барселоны». ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат России 2017/18, 26 тур: ФК
Легендарного футболиста ждут на московском стадионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После того как легендарный футболист Лионель Месси уведомил клуб «Барселона» о расторжении контракта, в России вспомнил шутку о том, что команда «Локомотив» интересуется аргентинским форвардом.

«А вы не верили!» — написала сообщение пресс-служба «Локомотива» в клубном Твиттере, сопроводив его изображением Месси в форме московского футбольного клуба. Ранее глава совета директоров столичной команды Анатолий Мещеряков с иронией сообщил, что ведет переговоры с Месси. «Так и напишите, что я сейчас занимаюсь переходом Месси, который согласился на снижение зарплаты и хочет играть в «Локомотиве», — пошутил футбольный функционер.

Во вторник Месси проинформировал «Барселону» о желании расторгнуть действующий контракт с клубом.

Портал As.com пишет, что Месси якобы решил покинуть «Барселону» после разговора с главным тренером Рональдом Куманом. По информации СМИ, специалист заявил, что аргентинец больше не будет занимать привилегированное положение в команде. По версии El Mundo Deportivo, футболист таким образом решил поддержать своего друга, нападающего Луиса Суареса, которого руководство предупредило, что он будет должен покинуть команду, пишет РИА «Новости».

Играть за «Барселону» Месси начал в 2004 году. За минувшие полтора десятка лет он стал шестикратным обладателем «Золотого мяча», записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач. В клубе заявили, что что для ухода игрока нет юридических оснований, так как опция расторжения контракта по его инициативе действовала до 30 мая. Сумма отступных в контракте игрока составит 700 миллионов евро.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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