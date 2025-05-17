Губерниев оценил шансы российских биатлонистов попасть на Олимпиаду фразой из анекдота

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил вероятность участия российских биатлонистов в Олимпийских играх 2026 года, приведя в пример анекдот про процентную вероятность встречи динозавра в центре города. Об этом сообщает издание «ВсеПроСпорт».
«Гипотетически это [участие российских спортсменов на Олимпиаде] как встретить динозавра на Красной площади», — заявил Губерниев. То есть, шансы на участие 50 на 50, уточнил комментатор, приводя аналогию с анекдотом. Его суть заключается в том, что когда девушку спросили, какова вероятность встретить динозавра в центре города, она ответила: «50 на 50 — либо встречу, либо нет».
С марта 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил участие спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях; данная мера будет сохраняться до особого распоряжения. Ранее российская биатлонистка Елизавета Каплина выразила надежду на то, что отечественным спортсменам удастся получить возможность выступить на Олимпийских играх 2026 года, пусть даже в нейтральном статусе.
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