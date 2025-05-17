Губерниев оценил шансы российских биатлонистов попасть на Олимпиаду фразой из анекдота

Губерниев не верит, что российских биатлонистов допустят до Олимпиады
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Губерниев заявил, что шансы на участие российских спортсменов на Олимпиаде в 2026 году составляют 50%
Дмитрий Губерниев заявил, что шансы на участие российских спортсменов на Олимпиаде в 2026 году составляют 50% Фото:

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил вероятность участия российских биатлонистов в Олимпийских играх 2026 года, приведя в пример анекдот про процентную вероятность встречи динозавра в центре города. Об этом сообщает издание «ВсеПроСпорт». 

«Гипотетически это [участие российских спортсменов на Олимпиаде] как встретить динозавра на Красной площади», — заявил Губерниев. То есть, шансы на участие 50 на 50, уточнил комментатор, приводя аналогию с анекдотом. Его суть заключается в том, что когда девушку спросили, какова вероятность встретить динозавра в центре города, она ответила: «50 на 50 — либо встречу, либо нет». 

С марта 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил участие спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях; данная мера будет сохраняться до особого распоряжения. Ранее российская биатлонистка Елизавета Каплина выразила надежду на то, что отечественным спортсменам удастся получить возможность выступить на Олимпийских играх 2026 года, пусть даже в нейтральном статусе.

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Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил вероятность участия российских биатлонистов в Олимпийских играх 2026 года, приведя в пример анекдот про процентную вероятность встречи динозавра в центре города. Об этом сообщает издание «ВсеПроСпорт».  «Гипотетически это [участие российских спортсменов на Олимпиаде] как встретить динозавра на Красной площади», — заявил Губерниев. То есть, шансы на участие 50 на 50, уточнил комментатор, приводя аналогию с анекдотом. Его суть заключается в том, что когда девушку спросили, какова вероятность встретить динозавра в центре города, она ответила: «50 на 50 — либо встречу, либо нет».  С марта 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил участие спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях; данная мера будет сохраняться до особого распоряжения. Ранее российская биатлонистка Елизавета Каплина выразила надежду на то, что отечественным спортсменам удастся получить возможность выступить на Олимпийских играх 2026 года, пусть даже в нейтральном статусе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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