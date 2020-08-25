Кандидат в пермские губернаторы от КПРФ получит бонус на выборах

Кандидат в губернаторы Пермского края Ксения Айтакова может дополнительно получить 1-2% голосов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Кандидат в губернаторы Пермского края от КПРФ Ксения Айтакова может получить на выборах около 1-2% дополнительных голосов, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что это связано с тем, что ее фамилия будет первой в избирательном бюллетене.

«Айтакова может получить 0,5%-1% дополнительно просто потому, что она будет первой в списке кандидатов. Так часто бывает, это просто техника и не более того», — рассказал URA.RU инсайдер. Другой собеседник агентства добавил, что «первые кандидаты» часто набирают много голосов там, где люди вообще не интересуются политикой, но при этом ходят на выборы.

Отмечается также, что Айтакова может получить еще одно преимущество (тоже +0,5-1% голосов), связанное с тем, что она единственная женщина-кандидат в губернаторы Пермского края. Вместе с тем, по мнению одного из собеседников агентства, это может стать и минусом, если на выборы придет больше женщин, чем мужчин. Сама Айтакова сообщила корреспонденту URA.RU, что также считает данные факты преимуществом, которые помогут ей получить больший процент голосов на предстоящих выборах.

«Конечно, можно надеяться на присутствие в бюллетене единственной женщины, как способ набрать дополнительные проценты, или на первую строчку. Но все это не является основным способом набрать решающие проценты для влияния на результат», — рассказала URA.RU директор Центра избирательный технологий Людмила Ознобишина.

Выборы губернатора Пермского края пройдут с 11 по 13 сентября. В них также примут участие самовыдвиженец Дмитрий Махонин, Олег Постников от ЛДПР и Евгений Козлов от «Патриотов России».