2 сентября дневная температура воздуха в Пермском крае будет ниже ночной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми произойдет резкое изменение погоды после 1 сентября. Об этом URA.RU рассказал сотрудник ГИС-центра пермского госуниверситета Андрей Шихов. Он также пояснил, что в районе Кудымкара впервые за лето возможно образование смерчей.

«В среду (2 сентября) в Перми произойдет полноценное арктическое вторжение. Днем будет отрицательный ход температур, то есть, дневная температура будет ниже ночной», — рассказал URA.RU Шихов. Он пояснил, что накануне (1 сентября) в краевой столице все же будет тепло и воздух может прогреться до 25-26 градусов после текущего (31 августа) понижения (до 15-18 градусов).

На севере Пермского края, по мнению Шихова, впервые в этом году могут пройти сильные грозы с градом, также возможно возникновение смерчей. «Это все будет на 100-150 км севернее Перми, в районе Кудымкара. С вероятностью 95% до Перми все это не дойдет», — уточнил Шихов.

Он отмечает, что к концу недели в северных районах края возможны заморозки и понижение температуры до 2 градусов выше нуля. При этом уже со второй половины недели на всей территории региона будет наблюдаться большая разница между дневными и ночными температурами.