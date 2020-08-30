В Пермском крае за сутки коронавирус выявили у 55 жителей Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 31 августа, — 264-й день с момента выявления коронавируса и 174-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 995 319 (+4 993) человек, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 7866 (+55) человек, выздоровело 5495 (+17) пациентов, зафиксировано 342 летальных исхода (215 — непосредственно от COVID-19).

Пермяки стали тяжелее переносить коронавирус. Большая часть жителей Пермского края, у которых за минувшие сутки подтвердили COVID-19, находится в больницах региона. Только 6 из 55 заболевших проходят лечение амбулаторно. При этом в медучреждениях края вновь недостаточно свободных COVID-коек — 38,7% при норме более 50%. В первую очередь это связано со значительным перепрофилированием коек в начале и середине августа.

Коронавирус выявлен в 12 муниципалитетах Пермского края. 28 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Перми , 9 случаев — в Березниках, 4 — в Уинском. По три случая заражения коронавирусом подтверждено в Горнозаводске и Октябрьском. В Лысьве выявлено два случая заболевания COVID-19, а в Гремячинске, Гайнах, Добрянке, Звездном и Куеде — по одному.

Минобразования собирает жалобы от родителей. Министр образования Прикамья Раиса Кассина призвала родителей жаловаться в ведомство на поборы в школах. Она заявила, что денег у учебных заведений достаточно, чтобы купить санитайзеры и произвести дезинфекцию . О возможных последствиях за подобного рода нарушения со стороны школ ничего не сообщается.

Пермские кинотеатры начали продажу билетов. После открытия кинотеатры Перми готовы пускать зрителей в зал за те же деньги, что и до пандемии. Стоимость билетов варьируется от 150 до 400 рублей и зависит от зала, времени сеанса, а также дня недели. Ожидается, что с сентября в регионе возобновят свою работу 18 кинотеатров, 13 театров и пять концертных организаций .

Вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев выздоровел после COVID-19. Сейчас бывший губернатор Прикамья продолжает работу в Белом доме. В середине августа у него был выявлен коронавирус и он перешел на дистанционный формат работы. Сейчас же три теста подряд показали у него отрицательные результат на COVID-19.