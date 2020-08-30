Сегодня, 31 августа, — 264-й день с момента выявления коронавируса и 174-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 995 319 (+4 993) человек, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 7866 (+55) человек, выздоровело 5495 (+17) пациентов, зафиксировано 342 летальных исхода (215 — непосредственно от COVID-19).
Пермяки стали тяжелее переносить коронавирус. Большая часть жителей Пермского края, у которых за минувшие сутки подтвердили COVID-19, находится в больницах региона. Только 6 из 55 заболевших проходят лечение амбулаторно. При этом в медучреждениях края вновь недостаточно свободных COVID-коек — 38,7% при норме более 50%. В первую очередь это связано со значительным перепрофилированием коек в начале и середине августа.
Коронавирус выявлен в 12 муниципалитетах Пермского края.
Минобразования собирает жалобы от родителей. Министр образования Прикамья Раиса Кассина призвала родителей жаловаться в ведомство на поборы в школах. Она заявила, что
Пермские кинотеатры начали продажу билетов. После открытия кинотеатры Перми готовы пускать зрителей в зал за те же деньги, что и до пандемии. Стоимость билетов варьируется от 150 до 400 рублей и зависит от зала, времени сеанса, а также дня недели. Ожидается, что
Вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев выздоровел после COVID-19.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «