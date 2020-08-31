31 августа 2020

Мошенники выставили на продажу личные данные 50 млн россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакер, IT (иллюстрации), хакер, взлом, програмист, хакерство, компьютерная грамотность, програмирование, компьютер
В даркнете продают данные миллионов россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На одном из форумов даркнета появилось объявление о продаже базы данных клиентов ВТБ. По словам владельца архива, документ содержит десятки миллионов записей с номерами телефонов и паспортов россиян.

«Объявление о продаже базы данных клиентов ВТБ появилось на форуме в DarkNet 14 августа. „Известия“ связались с владельцем. По его словам, в распоряжении есть база данных объемом „30—50 млн“ записей. Данные могут выгружаться напрямую, день в день. Стоимость одной записи — 25 рублей», — пишет издание.

В тестовом фрагменте, который владелец архива выслал журналистам, содержатся ФИО, номера телефонов и паспортов 14 клиентов банка, 11 записей оказались достоверными. По словам близкого к Центробанку источника газеты, в регуляторе и ВТБ знают о появившемся объявлении. В самом банке сказали, что проверяют эту информацию с привлечение правоохранительных органов. Угрозы сохранности средств клиентов, как отметили, нет, поскольку выставленный на продажу набор данных не позволяет мошенникам предпринимать какие-либо действия со счетами. Кроме того, представитель ВТБ сказал, что слова о 30-50 млн записей не соответствуют действительности, так как общее число клиентов банка составляет 13,3 млн человек.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...