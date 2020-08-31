В Пермском крае за сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 1 сентября, — 265-й день с момента выявления коронавируса и 175-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 995 319 (+4 993) человек, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 7866 (+55) человек, выздоровело 5495 (+17) пациентов, зафиксировано 342 летальных исхода (215 — непосредственно от COVID-19).

В Перми вновь недостаточно свободных коек для COVID-пациентов. В результате сокращения коечного фонда, произведенного в начале и середине августа, доля свободных COVID-коек опустилась до критического значения — ниже 50%. Сейчас в крае свободно лишь 38,7% мест в больницах для пациентов с коронавирусом и пневмониями. При этом большинство пермяков, у которых подтверждают COVID-19, проходят лечение именно в больницах, а не амбулаторно.

Коронавирус ускорил свое распространение в Пермском крае. Коэффициент заражаемости вплотную приблизился к единице (0,996). Это означает, что в регионе практически отсутствует тенденция к снижению общего числа заболевших COVID-19. За минувшие сутки коронавирус подтвержден у 24 мужчин, 30 женщин и одного ребенка.

Минобр призывает учителей делать прививки. Министр образования Пермского края Раиса Кассина призвала педагогов сделать прививки, как от гриппа, так и от COVID-19. Она отметила, что учителей по закону нельзя заставить делать вакцинацию, поэтому она просто надеется на их сознательность.

Увеличен срок подачи заявок на льготные кредиты для бизнеса. Микрофинансовая организация Пермского края продлила срок подачи заявок на получение льготных займов «Анткризисный» и «Зарплатный» до конца сентября . По одной программе бизнес может получить до 3 млн рублей под 3% годовых на срок до 36 месяцев, а по другой — до 1 млн рублей под 1,5% годовых на 12 месяцев для выплаты зарплат сотрудникам.

Журналистов не пустили в суд из-за пандемии. Ленинский районный суд Перми не пустил журналистов 18 августа на оглашение приговора Александру Шарбарчину, Даниле Васильеву и Александру Эткину. В суде пояснили, что в зал с соблюдением коронавирусных требований могло попасть лишь 15 человек, из которых только три места были предназначены журналистам . Поэтому всем остальным желающим пройти в суд было отказано, а нарушений закона в действиях суда или приставов не выявлено.