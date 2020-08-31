Сегодня, 1 сентября, — 265-й день с момента выявления коронавируса и 175-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 995 319 (+4 993) человек, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 7866 (+55) человек, выздоровело 5495 (+17) пациентов, зафиксировано 342 летальных исхода (215 — непосредственно от COVID-19).
В Перми вновь недостаточно свободных коек для COVID-пациентов. В результате сокращения коечного фонда, произведенного в начале и середине августа, доля свободных COVID-коек опустилась до критического значения — ниже 50%. Сейчас в крае свободно лишь 38,7% мест в больницах для пациентов с коронавирусом и пневмониями. При этом большинство пермяков, у которых подтверждают COVID-19, проходят лечение именно в больницах, а не амбулаторно.
Коронавирус ускорил свое распространение в Пермском крае.
Минобр призывает учителей делать прививки. Министр образования Пермского края
Увеличен срок подачи заявок на льготные кредиты для бизнеса.
Журналистов не пустили в суд из-за пандемии. Ленинский районный суд Перми не пустил журналистов 18 августа на оглашение приговора Александру Шарбарчину, Даниле Васильеву и Александру Эткину. В суде пояснили, что
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