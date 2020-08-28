В Кремле отреагировали на уход премьер-министра Японии

Преемник Синдзо Абэ может продолжить развивать российско-японские отношения Фото: Официальный сайт Президента РФ

В администрации президента РФ Владимира Путина рассчитывают, что преемник премьер-министра Японии Синдзо Абэ продолжит развивать двусторонние отношения. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал уход японского лидера с поста.

«Весьма жаль, что Синдзо Абэ решил покинуть пост премьер-министра Японии. Надеемся, что его преемник будет в не меньшей степени идти по развитию российско-японских отношений», — заявил Песков во время общения с журналистами. Представитель Кремля подчеркнул, что Абэ внес «неоценимый вклад в развитие российско-японских отношений», а все спорные вопросы он решал «исключительно посредством переговоров». Такой подход разделяет и глава России Владимир Путин, отметил Песков. В заключении пресс-секретарь президента пожелал японскому премьер-министру справиться с проблемами со здоровьем.

Глава Японии Синдзо Абэ объявил о решении уйти в отставку, как только ему найдут преемника. В качестве причины, по которой он планирует покинуть свой пост, называются проблемы со здоровьем, передает Life . Отставка Абэ внесет изменения в споры с Россией о принадлежности Курильских островов, рассказал в беседе с URA.RU руководитель Центра японских исследований Валерий Кистанов.

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