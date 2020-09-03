03 сентября 2020

ЦБ: банки обманом увеличивают кредиты. Пять способов избежать переплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Финансовые организации зачастую предлагают невыгодные страховки Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Российские банки за прошлый год на продажах страховок по кредитам заработали порядка 200 миллиардов рублей. При этом, зачастую, заемщик не имеет возможности отказаться от навязанной финансовой организацией услуги из-за зависящей от нее процентной ставки. «Комсомольская правда» представила пять способов избежать переплаты за кредит.

«Менеджер мимоходом предложил рефинансировать кредит с моих 9,9% под 7,7% годовых. Когда стал читать бумаги перед подписанием, оказалось, что такой процент мне дадут только при покупке страхового полиса. Но реальная ставка с ним вырастает до 11,9%», — приводит КП одну из многих историй обманутых заемщиков.

  • Агентство советует всем потенциальным заемщикам досконально изучать предложения всех банков. Выбирать следует тот, в котором окажутся более выгодные условия.

  • Помимо этого, следует внимательно ознакомиться с договором перед его подписанием и обращать внимание на полную стоимость кредита. Стоимость указана на первом листе договора.

  • Также можно попробовать отказаться от страхового полиса. При оформлении кредита онлайн достаточно снять в договоре соответствующую галочку.

  • Если это невозможно или невыгодно, можно попросить менеджера снизить стоимость страховки путем исключения из нее каких-либо пунктов. Например, отказаться от страховки на случай потери работы.

  • Купить полис возможно и самому в любой аккредитованной банком страховой организации. В некоторых случаях это может оказаться дешевле.

Ранее заемщик был вправе отказаться от навязанной банком страховки в течение 14 дней после взятия кредита. При этом процентная ставка по нему не менялась. Однако, в настоящее время, отказ от дополнительных услуг грозит клиенту финансовой организации повышением ставки сразу на 4-5%.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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