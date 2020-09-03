Российские банки за прошлый год на продажах страховок по кредитам заработали порядка 200 миллиардов рублей. При этом, зачастую, заемщик не имеет возможности отказаться от навязанной финансовой организацией услуги из-за зависящей от нее процентной ставки. «Комсомольская правда» представила пять способов избежать переплаты за кредит.
«Менеджер мимоходом предложил рефинансировать кредит с моих 9,9% под 7,7% годовых. Когда стал читать бумаги перед подписанием, оказалось, что такой процент мне дадут только при покупке страхового полиса. Но реальная ставка с ним вырастает до 11,9%», — приводит КП одну из многих историй обманутых заемщиков.
- Агентство советует всем потенциальным заемщикам досконально изучать предложения всех банков. Выбирать следует тот, в котором окажутся более выгодные условия.
- Помимо этого, следует внимательно ознакомиться с договором перед его подписанием и обращать внимание на полную стоимость кредита. Стоимость указана на первом листе договора.
- Также можно попробовать отказаться от страхового полиса. При оформлении кредита онлайн достаточно снять в договоре соответствующую галочку.
- Если это невозможно или невыгодно, можно попросить менеджера снизить стоимость страховки путем исключения из нее каких-либо пунктов. Например, отказаться от страховки на случай потери работы.
- Купить полис возможно и самому в любой аккредитованной банком страховой организации. В некоторых случаях это может оказаться дешевле.
Ранее заемщик был вправе отказаться от навязанной банком страховки в течение 14 дней после взятия кредита. При этом процентная ставка по нему не менялась. Однако, в настоящее время, отказ от дополнительных услуг грозит клиенту финансовой организации повышением ставки сразу на 4-5%.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.