Определены кандидаты на пост мэра свердловского города

В Артемовском обсуждают, кто из местных политиков займет пост главы муниципалитета вместо уволившегося Андрея Самочернова. Как сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией, в списке возможных кандидатов — 9 фамилий.
«Правда, документы еще никто не подал — все выжидают, кто сделает первый ход», — пояснил собеседник агентства. В числе вероятных кандидатов называют главу местной думы Константина Трофимова, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Валентину Юсупову, бывшего первого вице-мэра Сергея Таборинцева, директора МБУ «Жилкомстрой» Андрея Шуклина, бывшего сотрудника ФСБ Андрея Мухачева. Также на пост мэра претендует еще один бывший силовик — экс-полицейский, а ныне председатель ТОМС села Большое Трифоново Виктор Игошев. В мэрию не прочь вернуться бывший чиновник, ранее ведавший социальными вопросами, Кирилл Говорухин. Интерес к должности градоначальника проявляют и местные депутаты Александр Соловьев и Павел Вяткин.
В думе Артемовского городского округа сообщили, что утром 4 сентября документы представил Кирилл Говорухин. Пост-первого вице-мэра он занимал с февраля по апрель 2020 года, и был уволен экс-главой муниципалитета Андреем Самочерновым за публичную критику в адрес последнего. Прием заявлений от кандидатов продлится до 11 сентября. Сам Самочернов отправлен в отставку 14 августа. Он возглавил Каменск-Уральский психоневрологический интернат, подведомственный областному минсоцполитики. В настоящее время администрацией городского округа руководит действующий первый заместитель мэра Наталья Черемных.
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