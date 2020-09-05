Страховщики будут наживаться на водителях при новых полисах ОСАГО

Для автомобилей физлиц стоимость ОСАГО составит от 2 471 до 5 436 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

При новых правилах расчета стоимости ОСАГО страховщики будут наживаться на водителях, которые не узнают цены на полисы в других страховых компаниях. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил защитник прав автомобилистов, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

С 5 сентября в России вступило в силу указание Банка России о расширении тарифного коридора ОСАГО, передает RNS. Согласно документу, теперь для легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз и стоимость полиса составит от 2 471 до 5 436 рублей.

«Понижение цены [на ОСАГО], скорее всего, будет появляться при активной потребительской позиции страхователя. То есть когда страхователь, перед тем как покупать ОСАГО, пойдет и узнает цены на полисы в других страховых компаниях для себя», — объяснил URA.RU Шкуматов.

Координатор движения «Синие ведерки» считает, что в среднем цена на ОСАГО по стране должна снизиться после новых правил расчета. «Думаю, что вряд ли будет какое-то повышение цен, потому цены на ОСАГО и так уже завышены в силу несовершенства формулы расчета. Поэтому у меня есть подозрение, что они вообще должны пойти в среднем вниз», — полагает Шкуматов.

С этим прогнозом согласен другой автоэксперт, обозреватель радиостанции «Вести FM» Игорь Моржаретто. «Есть надежда, что для большинства водителей сейчас полис подешевеет», — сказал собеседник агентства. По его словам, россиянам не стоит переживать, что ОСАГО может подорожать, так как поводов для этого нет.

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