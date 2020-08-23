23 августа 2020

Важные для водителей поправки в закон об ОСАГО вступили в силу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, страховка, осаго, деньги
Цена полиса, как и ранее, будет складываться из базовой тарифной ставки, помноженной на коэффициенты Фото: Илья Московец © URA.RU

В России с понедельника, 24 августа, вступают в силу поправки в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый документ позволит страховым компаниям учитывать не только единый базовый тариф, установленный для региона, но и качество вождения, а также соблюдение ПДД водителем. При этом им будет строго запрещено использовать при расчете тарифа ОСАГО любые дискриминирующие человека факторы.

Цена полиса, как и ранее, будет складываться из базовой тарифной ставки, помноженной на коэффициенты. При этом расширяется коридор базовых ставок на 10% вверх и вниз, он будет находиться для физлиц в рамках от 2471 до 5436 рублей. Для автомобилей юрлиц коридор расширен на 20%, для такси на 30%.

Ранее глава Федерации автовладельцев России Кирилл Форманчук в разговоре с URA.RU заявил, что предложение Банка России расширить тарифный коридор ОСАГО на 10% в сторону понижения и повышения в зависимости от риск-профиля водителя позволит компаниям безнаказанно поднимать стоимость полисов. Это, по его мнению, связано с тем, что сейчас у них нет доступа к базам ГИБДД для оценки профилей своих клиентов.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...