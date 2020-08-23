Важные для водителей поправки в закон об ОСАГО вступили в силу

В России с понедельника, 24 августа, вступают в силу поправки в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.
Новый документ позволит страховым компаниям учитывать не только единый базовый тариф, установленный для региона, но и качество вождения, а также соблюдение ПДД водителем. При этом им будет строго запрещено использовать при расчете тарифа ОСАГО любые дискриминирующие человека факторы.
Цена полиса, как и ранее, будет складываться из базовой тарифной ставки, помноженной на коэффициенты. При этом расширяется коридор базовых ставок на 10% вверх и вниз, он будет находиться для физлиц в рамках от 2471 до 5436 рублей. Для автомобилей юрлиц коридор расширен на 20%, для такси на 30%.
Ранее глава Федерации автовладельцев России Кирилл Форманчук в разговоре с URA.RU заявил, что предложение Банка России расширить тарифный коридор ОСАГО на 10% в сторону понижения и повышения в зависимости от риск-профиля водителя позволит компаниям безнаказанно поднимать стоимость полисов. Это, по его мнению, связано с тем, что сейчас у них нет доступа к базам ГИБДД для оценки профилей своих клиентов.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.