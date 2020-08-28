28 августа 2020

В России вступило в силу изменение для водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, машины, улица ленина пермь
Это позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

С 29 августа в России вступили в силу поправки к перечню госуслуг, которые разрешают регистрировать автомобиль в многофункциональных центрах (МФЦ). Постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Такой услугой можно будет воспользоваться только в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов. Планируется, что это позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.

«Указанные поправки вступают в силу по истечении семи дней после дня официального опубликования постановления правительства РФ, то есть 29 августа 2020 года», — рассказали в Госавтоинспекции России. Там уточнили, что поправки предусматривают возможность размещения сотрудников ведомства на территории МФЦ, а также порядок взаимодействия заявителя с инспекторами ГИБДД при регистрации транспортного средства.

Осенью в России вступят в силу важные изменения для автомобилистов. Среди них: новые правила расчета тарифов ОСАГО и возвращение процедуры техосмотра. За нелегальное прохождение техосмотра водителей будут наказывать штрафами или арестом, уточняет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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