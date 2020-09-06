В Челябинскую область вернется летнее тепло

Похолодание, испортившее жителям Челябинской области конец прошедшей недели и выходные, сменится практически летним теплом. О перемене погоды сообщили синоптики.
Во вторник, 8 сентября, по прогнозу Челябинского ЦГМС, столбик термометра поднимется до 18-23 градусов. На следующий день воздух прогреется уже до 25 градусов. Не слишком будет отличаться и погода в четверг, 10 сентября: плюс 19-24 градуса, несмотря на возможность кратковременных дождей. Во вторник и среду осадков не ожидается. Не прогнозируется и ночных заморозков, испортивших настроение челябинским садоводам на выходных — температура ночью не будет опускаться ниже 6-11 градусов.
Ветер будет оставаться умеренным вплоть до четверга — от трех до девяти метров в секунду. 10 сентября он резко наберет силу — порывы будут достигать 17 метров в секунду.
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