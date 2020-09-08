08 сентября 2020
07 сентября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 9 сентября. Власти региона погасят долги жителей, часть школ закроют на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы губернатора ХМАО. Ханты-Мансийск, инаугурация, комарова наталья
Инаугурация губернатора Югры состоится 13 сентября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре выделят деньги для выплат долгов перед поставщиками энергоресурсов — названа дата инаугурации губернатора — 11-классники нескольких школ перейдут на дистант — у губернатора Комаровой появился новый заместитель. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 9 сентября — в обзоре URA.RU:

Югорские власти погасят долги жителей

Стала известна дата инаугурации губернатора Югры

У главы Югры появился новый заместитель

Школы четырех муниципалитетов закроются на карантин

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «Югра» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...