Инаугурация губернатора Югры состоится 13 сентября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре выделят деньги для выплат долгов перед поставщиками энергоресурсов — названа дата инаугурации губернатора — 11-классники нескольких школ перейдут на дистант — у губернатора Комаровой появился новый заместитель. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 9 сентября — в обзоре URA.RU:

Югорские власти погасят долги жителей

Девять муниципалитетов ХМАО получат из регионального бюджета более 450 млн рублей для оплаты задолженностей перед поставщиками энергоресурсов.

Стала известна дата инаугурации губернатора Югры

Процедура вступления в должность губернатора ХМАО состоится 13 сентября после заседания окружной думы, где парламентарии выберут нового главу региона.

У главы Югры появился новый заместитель

У губернатора ХМАО Натальи Комаровой появился заместитель по работе над проектами в сфере научно-технологического развития. Им стал Владислав Нигматулин, ранее занимавший должность заместителя директора окружного департамента здравоохранения.

Школы четырех муниципалитетов закроются на карантин

В Ханты-Мансийске, Сургуте, Октябрьском и Советском районах ученики 11-х классов на две недели перешли на дистанционное обучение из-за карантина.