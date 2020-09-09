Телеканал «Россия» готовит к выходу программу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым про уральского Казанову Владимира Спиридонова, охмурившего десятки женщин и заработавшего на них миллионы. Об этом агентству сообщили источники на федеральном телеканале. В основу программы легла история, написанная URA.RU.
«Наша съемочная бригада ведет съемки в Екатеринбурге — уже встретились с несколькими героинями», — рассказал агентству продюсер программы Андрея Малахова.
Как признался тележурналист, их главная цель (его и коллег) — найти самого уральского Казанову. Это непросто: о его местонахождении не знают ни его родственники, ни бывшие коллеги. Даже дамы из «клуба бывших жен», движимые желанием отомстить ему, уже несколько месяцев не могут его вычислить. Но, по данным URA.RU, кое-какие зацепки у телеканала все же есть.
В начале 2020 агентство опубликовало статью, в которой описывалась история Владимира Спиридонова — бывшего банковского агента, заработавшего миллионы на женщинах. Он втирался к ним в доверие, нередко заводил личные отношения (часто поселялся у очередной «дамы сердца» дома) и под предлогом помощи его бизнесу уговаривал их взять для него крупные кредиты — от ста тысяч до нескольких миллионов рублей.
Из-за душевной доброты и страсти женщины оказались в «долговой яме», а одна из его спутниц якобы даже родила ему ребенка. Теперь его ищут не только бывшие жены, но и полиция, объединившая заявления женщин в одно уголовное дело. Но не исключено, что ТВ найдет его раньше.
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