10 сентября 2020

Финансист оценил возможность новых выплат россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, банк, зарплата, наличка, бухгалтерия, бюджет, выкуп, финансы, деньги, наличные, взятка, купюры, откат, коробка денег, сбережения, банкир, обналичка, обнальщик
На введение базового дохода нужно слишком много денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

В российском бюджете нет денег на выплату минимального гарантированного дохода. Так считает шеф-аналитик «Телетрейд» Петр Пушкарев.

«Ведь даже если выплачивать хотя бы 1,5 МРОТ на человека в месяц, что в 2020 году составило бы 18,2 тысяч рублей, то это 218,4 тысяч рублей в год, и для выплат всему населению страны потребовалось бы ежегодно из бюджета от 20 трлн и более», — передают слова аналитика «Известия».

Он отметил, что эта сумма равна всей спрогнозированной до пандемии доходной части бюджета страны в 20,3 трлн рублей, или 18% от ВВП. По мнению Пушкарева, российской казне не по силам даже меньшие траты. Если выплачивать по 5-6 тысяч рублей каждому, суммы все-равно будут огромными, подчеркивает финансист.

Ранее Медведев предложил выплачивать всем гражданам России минимальную сумму средств на личные расходы. По словам чиновника, данная сумма должна выплачиваться независимо от его социального и экономического положения. Также не должен браться в расчет род его деятельности. Экономист Сергей Жаворонков в разговоре с URA.RU заявил, что введение такой выплаты для жителей страны приведет к тому, что граждане перестанут работать.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...