Финансист оценил возможность новых выплат россиянам

В российском бюджете нет денег на выплату минимального гарантированного дохода. Так считает шеф-аналитик «Телетрейд» Петр Пушкарев.
«Ведь даже если выплачивать хотя бы 1,5 МРОТ на человека в месяц, что в 2020 году составило бы 18,2 тысяч рублей, то это 218,4 тысяч рублей в год, и для выплат всему населению страны потребовалось бы ежегодно из бюджета от 20 трлн и более», — передают слова аналитика «Известия».
Он отметил, что эта сумма равна всей спрогнозированной до пандемии доходной части бюджета страны в 20,3 трлн рублей, или 18% от ВВП. По мнению Пушкарева, российской казне не по силам даже меньшие траты. Если выплачивать по 5-6 тысяч рублей каждому, суммы все-равно будут огромными, подчеркивает финансист.
Ранее Медведев предложил выплачивать всем гражданам России минимальную сумму средств на личные расходы. По словам чиновника, данная сумма должна выплачиваться независимо от его социального и экономического положения. Также не должен браться в расчет род его деятельности. Экономист Сергей Жаворонков в разговоре с URA.RU заявил, что введение такой выплаты для жителей страны приведет к тому, что граждане перестанут работать.
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