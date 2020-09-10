Закрытым челябинским заводом олигарха Аристова займутся силовики

Менеджеры Александра Аристова признали увольнения более сотни человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинские олигархи Аристов и Антипов делят бизнес

Власти Челябинской области обратятся в прокуратуру в связи с закрытием в Миассе принадлежащего Александру Аристову предприятия и массовым сокращением работников. Об этом сообщил URA.RU начальник Главного управления по труду и занятости региона Владислав Смирнов.

По его словам, в службу занятости начали поступать многочисленные звонки с жалобами. «По нашему требованию, руководство Центра пищевой индустрии „Ариант“ прислало нам уведомление о расторжении с 4 ноября контрактов со 112 сотрудниками. Мы, в свою очередь, предложили компании изменить сроки расторжения контрактов — сообщать об этом по закону необходимо за три месяца до увольнений. Также соответствующее обращение направим в прокуратуру», — пояснил URA.RU Владислав Смирнов.

Скандал вспыхнул после того, как работники мясоперерабатывающего завода рассказали СМИ, что их заставляют подписывать заявления об уходе по собственному желанию. При этом, по их словам, обещания выплатить компенсацию в размере двухмесячной зарплаты со стороны руководства сомнительны: в уведомлениях нет ни печати, ни подписи гендиректора, ни номера приказа. В ЦПИ «Ариант» был направлен письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ пока не получен.

До августа предприятия группы компаний «Ариант», относящиеся к пищевой индустрии, принадлежали Аристову и его компаньону Юрию Антипову. После раздела бизнеса продовольственный дивизион и торговая марка «Ариант» достались Аристову. Его партнеру отошли предприятия, связанные с металлургией.