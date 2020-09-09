Олигарх Аристов остановил завод в Челябинской области

Александр Аристов считается одним из самых богатых и известных челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинские олигархи Аристов и Антипов делят бизнес

Сотрудники предприятия «Ариант» в Миассе, владельцем которого является Александр Аристов, заявили о массовых увольнениях в связи с остановкой предприятия. По их словам, за воротами могут остаться до 200 человек, в том числе предпенсионного возраста.

Технологам, упаковщикам и фаршесоставителям предложили написать заявления об уходе по собственному желанию. «3 сентября раздали уведомления, что нас закрывают, и дали неделю, сказали, до конца недели отработать и все. Обещают выплатить за два месяца компенсацию. Но как-то мало верится, потому что в уведомлениях нет ни печати, ни подписи гендиректора, ни номера приказа», — цитирует «31 канал» работников «Арианта».

«К нам уведомлений о сокращениях не поступало, — сообщил URA.RU начальник Главного управления по труду и занятости в регионе Владислав Смирнов. — Если подтвердятся массовые увольнения без предупреждения за три месяца в центр занятости, будем обращаться в прокуратуру». Получить комментарий в пресс-службе «Арианта» по телефону удалось, туда через специальную форму на сайте компании отправлен соответствующий запрос о причинах остановки завода и связанных с этим увольнениях.

До августа предприятия группы компаний «Ариант», которые занимаются выпуском продуктов, принадлежали Аристову и его деловому партнеру Юрию Антипову. После раздела бизнеса «Ариант» отошел к Аристову, у Антипова остались предприятия, связанные с металлургией.