Элиты Челябинской области подвели итог двух дней борьбы за власть

Свой выбор успела сделать почти пятая часть челябинских избирателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

По итогам второго дня выборов заксобрания Челябинской области и представительных органов власти муниципалитетов в регионе проголосовали почти 18% избирателей. Об этом сообщили URA.RU в облизбиркоме. От исхода выборов зависит будущее ведущих политиков региона.

«Явка на выборах в Единый день голосования в Челябинской области по итогам 12 сентября составила 17,81% избирателей. Всего проголосовало 464 тысяч 199 южноуральцев, имеющих право голоса», — пояснили URA.RU в избирательной комиссии. В первый день досрочного голосования явка составила 9,41% избирателей, проголосовало 245 тысяч 145 человек»

Сегодня, 13 сентября, состоится последний и основной день голосования. Жители региона могут прийти на участки и отдать свой голос с 8:00 до 20:00.

В области проходят выборы депутатов ЗСО и всех муниципалитетов, кроме Челябинска и Трехгорного. В первый день проголосовали губернатор Алексей Текслер, спикер заксобрания и лидер регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш, мэр Челябинска Наталья Котова и другие VIP