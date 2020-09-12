На довыборах в свердловское заксобрание рекордно низкая явка

Единоросс Петр Соклюк рассчитывает на мандат депутата ЗС. Но свердловчане не идут на избирательные участки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Явка на выборы депутата свердловского заксобрания по Краснотурьинскому избирательному округу №16 катастрофически низка. Как сообщили URA.RU в территориальной избирательной комиссии, по состоянию на 10.30 на участки для голосования пришли 2,2%.

В комиссии надеются, что дальнейший ход голосования исправит эту цифру. «Впрочем, для выборов такого уровня это ожидаемо», — прокомментировали в избиркоме. По данным комиссии, в выборах депутатов Законодательного Собрания 18 сентября 2016 года приняли участие 41,33% избирателей. Голосование за региональных депутатов происходило одновременно с избранием депутатов Госдумы. «Интерес к выборам федерального уровня всегда выше в силу мощной информационной кампании», — прокомментировал политолог Михаил Коробельников. Он отметил, что тенденция отодвигать местные выборы на второй план, считая их чем-то неважным сохранилась в стране еще со времен СССР.

В целом голосование на севере Свердловской области проходит спокойно, нарушений законодательства и жалоб от кандидатов избирательная комиссия пока не зафиксировала. Довыборы проводятся в связи со смертью вице-спикера заксобрания Анатолия Сухова, представлявшего округ №16. Вновь избранному депутату останется ровно год работы до избрания следующего созыва областного парламента. За мандат борются мэр Ивделя единоросс Петр Соколюк, эсер Андрей Бычков, представитель КПРФ Николай Заморин, руководитель регионального отделения ЛДПР Антон Гусев. Впрочем, последний на протяжении кампании не вел в округе никакой агитации. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и его заместитель Сергей Бидонько на минувшей неделе посещали крупные города севера области, чтобы поддержать кандидата от ЕР.