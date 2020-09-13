13 сентября 2020

Россиянам объяснили, какие СМС никогда нельзя открывать

© Служба новостей «URA.RU»
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Не стоит открывать СМС, пришедшие с незнакомого номера Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чтобы не подхватить вирус в свой телефон и не лишиться средств на карте, не нужно открывать сообщения, которые пришли с незнакомого номера и содержат гиперссылку. Эти СМС могут отправлять мошенники, сообщила специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.

«Если в СМС говорится о якобы неполученном MMS, переходить по ссылке категорически не рекомендуется», — цитирует агентство «Прайм» Боровикову. По ее словам, не стоит открывать СМС, пришедшие с незнакомого номера или с пометкой Info, так как их могли отправить мошенники.

Также аферисты часто отправляют СМС с обещанием выигрыша или скидки. В таких сообщениях может скрываться вирус, с помощью которого можно украсть данные банковской карты пользователя.

Боровикова добавила, что россияне часто оказываются жертвами мошенников, которые отправляют вредоносные СМС, передает телеканал 360. Человеку, получившему такое сообщение, стоит сразу удалить его.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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