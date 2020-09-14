Похищенного противника «Атомстройкомлекса» взяли под гоcзащиту

Угрозы в адрес Олега Сербиенко звучали не раз Фото: Анна Майорова © URA.RU

Олег Сербиенко, похищенный с улицы Шейнкмана возле площадки «Атомстройкомплекса» в Екатеринбурге, взят под госзащиту. По мнению адвокатов, именно по этой причине суды над его похитителями идут в закрытом режиме. О закрытии процессов URA.RU сообщили в Ленинском суде Екатеринбурга, комментируя приговор одному из похитителей — Андрею Черепанову — от 4 сентября.

«Для обеспечения интересов безопасности потерпевшего судебное разбирательство в отношении Черепанова А.В. проходило в закрытом судебном заседании», — рассказали агентству в суде. Позиция суда озвучена в письме в адрес редакции URA.RU.

«Закон предусматривает всего четыре случая для закрытия судебного процесса: при гостайне, если потерпевший — несовершеннолетний, если совершено преступление против половой неприкосновенности и в „интересах безопасности участников разбирательства“, — пояснила URA.RU адвокат Полина Тамакулова. — Последнее чаще всего связано с программой госзащиты».

URA.RU подробно рассказывало о похищении Сербиенко: 9 июля в 5 утра неизвестные усадили его в ВАЗ-2114 и скрылись. Позже Сербиенко рассказал журналисту агентства, что похитители вывезли его в лес, где беседовали с ним по поводу собственности на земельный участок рядом со стройплощадкой «АСК». Он объяснил, что с 2009 судится с застройщиком, предложившим ему выкупить землю всего за 100 тысяч рублей.

Полиция быстро нашла похитителей: ими оказались самбист и боксер 1986 и 1994 годов рождения. Они пошли на сделку со следствием, и уже 4 сентября одному из них, Андрею Чепепанову, вынесли приговор. Источники агентства в силовых структурах считают организатором похищения Андрея Галагана — руководителя охранных фирм, работающих на подрядах «АСК». Сам он признался в интервью агентству, что Черепанов — его подчиненный, и что он (Галаган) тоже дал показания по этому делу.