19 сентября 2020

ФБР прокомментировало попытку отравления президента США

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Расследованием дела занимается ФБР и Секретная служба США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В США расследуют инцидент с отправлением президенту страны Дональду Трампу отравленной посылки. Об этом заявили в Федеральном бюро расследований (ФБР).

«ФБР и наши партнеры Секретной службы США и Службы почтовой инспекции США расследуют подозрительное письмо, полученное в почтовом учреждении правительства США. В настоящее время угрозы общественной безопасности неизвестны», — говорится на сайте бюро.

Ранее появилась информация, что американские правоохранители предотвратили попытку отравления американского президента Дональда Трампа. В посылке, отправленной президенту, нашли ядовитое вещество рицин. Уточняется, что яд вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, за которыми следует отказ печени, селезенки и почек, после этого наступает смерть.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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