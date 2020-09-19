ФБР прокомментировало попытку отравления президента США

В США расследуют инцидент с отправлением президенту страны Дональду Трампу отравленной посылки. Об этом заявили в Федеральном бюро расследований (ФБР).
«ФБР и наши партнеры Секретной службы США и Службы почтовой инспекции США расследуют подозрительное письмо, полученное в почтовом учреждении правительства США. В настоящее время угрозы общественной безопасности неизвестны», — говорится на сайте бюро.
Ранее появилась информация, что американские правоохранители предотвратили попытку отравления американского президента Дональда Трампа. В посылке, отправленной президенту, нашли ядовитое вещество рицин. Уточняется, что яд вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, за которыми следует отказ печени, селезенки и почек, после этого наступает смерть.
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