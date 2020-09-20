Депутат из Екатеринбурга необычно отчитался об итогах работы

Алексей Вихарев распространил свою газету по всему городу Facebook, Алексей Вихарев

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев рассказал об итогах своей работы в выпуске собственной газеты, которая распространяется по всему городу, тогда как за Вихаревым закреплен только пятнадцатый округ в Орджоникидзевском районе. Как объяснил URA.RU сам депутат, решение рассказать о своей работе всему городу связано с тем, что за два года он оказывал помощь не только жителям своего района, а всем нуждающимся.

В газете Вихарев рассказал об итогах своей работы

«Люди обращаются со всего города. Особенно ярко это стало заметно во время пандемии. Даже из области приезжают. Поэтому нет географической границы: мой округ — помогаю, не мой — не помогаю. Многие подписаны на соцсети, и пишут туда, из разных районов обращаются в онлайн-приемную. Интернет стер все привычные границы. И в первую очередь границы избирательных округов. Мы все жители одного города и не правильно помогать одним, но отказывать другим», — объяснил Вихарев.

Выпуск газеты с отчетом о деятельности Алексея Вихарева состоит из восьми полос. В нем подробно рассказывается об особенностях работы в городской думе и общественной приемной. Отдельное внимание уделено истории о том, как Алексей Вихарев разбирался в ситуации с поджогом домов в Орджоникидзевском районе — этот опыт будет использован для усовершенствования муниципальной программы «Безопасный город».

Также отмечается, что благодаря вмешательству Вихарева финансирование программы переселения из ветхого жилья было увеличено на 100 млн рублей. Кроме того, из личных средств депутата было выделено 3,5 млн рублей на развитие детского и юношеского спорта в Екатеринбурге и 12 млн рублей на благотворительную помощь.

Газета распространяется по всему городу