Россиянам посоветовали скупать гречку

Ослабление рубля спровоцирует рост цен на продовольствие, сказал Максим Кривелевич Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Ослабления рубля приведет к росту цен на продовольствие и увеличению пропасти между богатыми и бедными. В беседе с URA.RU финансовый аналитик, экономист Максим Кривелевич посоветовал россиянам закупиться гречкой в виду ее долгого хранения.

«Россиянам нужно покупать гречку. Если не хватает покупать доллары, покупаете гречку. Она почти не портится, хранится долго. Вы сохраняете стоимость. Быстрее всего цена растет на продовольствие. Гречка — это как пример того, что продукты питания длительного хранения — это лучшее из того, что люди могут сделать, если им не хватает финансовой грамотности или сбережений для того, чтобы купить долговые ценные бумаги, номинированные в доллары США», — объяснил собеседник агентства. В то же время для богатых россиян ослабление национальной валюты будет только на руку, добавил Кривелевич. «Богатые становятся богаче, бедные — беднее», — отметил экономист.

25 сентября курс доллара и евро обновили рекорды по отношению к рублю. Курс доллара США составил больше 78 рублей, евро торговался выше 91 рубля впервые с 11 февраля 2016 года, передает argumenti.ru.