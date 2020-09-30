В Екатеринбурге активно растет число больных коронавирусом Фото: Илья Московец © URA.RU

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В Екатеринбурге число заболевших растет быстрее, чем об этом сообщают официальные власти. По данным инсайдера из медицинской среды, за прошедшую неделю заболело более 1060 жителей города, однако официальные данные статистики вдвое ниже. Российский ученый-вирусолог Виктор Зуев подтвердил, что жители городов-миллионников — в группе риска.

Согласно данным закрытой статистики (документ есть в распоряжении URA.RU) за неделю с 21 по 27 сентября в Екатеринбурге заболело более 1060 человек, по официальной статистике регионального оперштаба в областном центре зафиксировано 460 случаев. Прирост относительно заболеваемости прошлой недели составил более 190 случаев. Подобный темп прироста наблюдался лишь в конце апреля-начале мая и в первую неделю сентября — после того, как начали учебу школьники и заработали вузы.

По данным уральского полпредства Rt — коэффициент распространения инфекции в Свердловской области превышает уровень, при котором возможен переход на первый уровень снятия ограничений (область находится на еще более свободном от ограничений втором уровне). Индекс 1,1 фиксируется в Свердловской области с 26 сентября. При этом, согласно данным закрытой статистики, в Екатеринбурге этот индекс 27 сентября достиг 1,17. Подобный коэффициент за последние два месяца фиксировался лишь один раз 6 сентября.

Свердловская область покинула благополучную зону по коронавирусу Фото: скрин сайта уральского полпредства

«Чем меньше населенный пункт, тем люди меньше общаются. Там нет троллейбусов, нет автобусов, нет метро. Мегаполисы, где толкучка», — обозначил он зону риска среди населенных пунктов. По мнению Зуева, рост заболеваемости провоцируют открывшиеся школы и вузы, возвращающиеся отпускники и наступление осени.