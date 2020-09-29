Транссексуала-дебошира сняли с рейса в Челябинске

Рейс Челябинск-Москва задержался на 20 минут Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мужчину в женской одежде и макияже сняли с рейса Челябинск-Москва за дебош. Пассажира возмутило, что другие люди якобы нарушали его личное пространство.

Желающий попасть в столицу мужчина устроил скандал еще в автобусе, подвозившем пассажиров к самолету. После этого гражданин в макияже заявил, что у него сердечный приступ. «Ему вызвали скорую, но он кинулся к самолету. Там он запрещал медикам трогать себя и требовал отпустить, так как „его ждут“», — передает «Пятый канал». В итоге рейс задержался на 20 минут.

Прибывшим полицейским мужчина заявил, что у него уже все хорошо. По паспорту дебошир являлся мужчиной, однако идентифицировал себя как женщину.