30 сентября 2020
29 сентября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 1 октября. В Березниках ликвидируют детские сады, предприятия перейдут на удаленку

© Служба новостей «URA.RU»
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Детские сады. Клипарт. Тюмень, детский сад, детская площадка, забор
В Березниках ликвидируют 10 детских садов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Азербайджанцы и армяне проведут встречу — несколько предприятий перейдут на удаленный формат — в Березниках закроют детские сады, а приставы блокируют счета горожан. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 1 октября — в обзоре URA.RU:

Пермские армяне и азербайджанцы проведут встречу

Предприятия региона переходят на удаленный режим работы

В Березниках ликвидируют детские сады

Судебные приставы незаконно блокируют счета

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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