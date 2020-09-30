В Березниках ликвидируют 10 детских садов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Азербайджанцы и армяне проведут встречу — несколько предприятий перейдут на удаленный формат — в Березниках закроют детские сады, а приставы блокируют счета горожан. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 1 октября — в обзоре URA.RU:

Пермские армяне и азербайджанцы проведут встречу

Представители армянских и азербайджанских общественных объединений края проведут встречу из-за событий в Нагорном Карабахе. Точная дата встречи пока не назначена.

Предприятия региона переходят на удаленный режим работы

Несколько предприятий в Пермском крае переведут сотрудников на удаленный режим работы из-за роста зараженных коронавирусом в регионе.

В Березниках ликвидируют детские сады

В Березниках собираются закрыть десять детских садов. Ликвидация детских садов планируется в начале 2021 года.

Судебные приставы незаконно блокируют счета

Жители Березников жалуются, что судебные приставы блокируют их счета и незаконно списывают деньги. Горожане не могут попасть на прием и прояснить ситуацию.