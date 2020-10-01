В новом челябинском парламенте первое назначение

Владимир Мякуш сохранил в ЗСО партийный пост Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Руководителем фракции «Единая Россия» в новом составе Законодательного собрания Челябинской области 2 октября избран Владимир Мякуш. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЗСО. Это первое назначение в заксобрании, избранном 13 сентября.

«Состоялось заседание фракции, где руководителем избрали Владимира Мякуша. Его заместителем стал Александр Лазарев», — уточнили в пресс-службе. Во фракцию «ЕР» в новом составе ЗСО входит 47 депутатов. Первая сессия ЗСО состоится 8 октября.

Вечером 2 октября состоится областная конференция «ЕР», где будет принято решение рекомендовать членам фракции избрать Мякуша спикером ЗСО нового созыва. Мякуш руководит ЗСО с 2005 года и во всех созывах руководит фракцией. На этой же конференции единороссы изберут секретарем регионального отделения «ЕР» губернатора Алексея Текслера.

Новый заместитель Мякуша по фракции Александр Лазарев до выборов в ЗСО занимал пост мэра Южноуральска. В новом составе ЗСО он должен стать первым вице-спикером ЗСО. Лазарева называют преемником Мякуша.