В США раскрыли план действий на случай недееспособности Трампа

Президент США находится в зоне риска, поэтому последствия от COVID-19 могут быть для него тяжелыми Фото: The White House

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Белый Дом в США возглавит вице-президент Майк Перс в том случае, если действующий лидер Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом, серьезно заболеет и не сможет работать. Такой план действий американского правительства озвучила газета The Telegraph.

В публикации подчеркивается, что Трамп находится в зоне риска и может тяжело перенести COVID-19. «В свои 74 года Трамп относится к возрастной категории, которая считается наиболее уязвимой для коронавируса», — сообщает The Telegraph. Среди других причин СМИ называет ожирение президента США и высокий уровень холестерина в его крови.

По заявлению врача Трампа Шона Конли, президент и его жена Мелания, в настоящее время получают лечение. Доктор ожидает, что Трамп будет выполнять свои обязанности даже на карантине в следующие две недели. Если же президент не сможет работать, его место временно займет Майк Перс. А если коронавирус обнаружат и у него, полномочия президента перейдут спикеру палаты представителей, демократу Нэнси Пелоси. В этом случае демократическая партия США возглавит Белый Дом до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября. Однако этот шаг может привести к судебным разбирательствам и оставит страну в подвешенном состоянии на несколько недель, резюмирует автор публикации.

Сейчас врачи оптимистично оценивают состояние Трампа. Хотя еще сутки назад его здоровье ухудшилось. Американскому лидеру требовалась кислородная поддержка.