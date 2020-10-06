В России зарплаты будут расти быстрее, чем прожиточный минимум

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Приезд Министра труда Антона Котякова 25 августа 2020 г. Пермь., котяков антон
Антон Котяков заявил, что МРОТ выше прожиточного минимума поможет бороться с бедностью Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Экономический кризис 2020

При новой методике расчета минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет расти быстрее, чем прожиточный минимум. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«У нас впервые с 2021 года эти две величины будут разорваны», — цитирует РИА «Новости» Котякова. Он уточнил, что при этом МРОТ станет выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения. По словам министра, в 2021 году разница будет порядка 90 рублей, в 2022 году эта сумма достигнет почти 500 рублей.

При новой методике расчета Минтруда РФ МРОТ увеличится в 2021 году до 12 792 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения — до 12 702 рублей, уточняет «Российская газета». Дальше этот разрыв будет возрастать. Также до 2026 года МРОТ будет устанавливаться на уровне 42% медианной зарплаты по стране.

В настоящий момент МРОТ равен 12 130 рублям, напоминает «Дни.ру». Переход к новой системе расчета обойдется в 128,5 млрд рублей в следующем году, пишет «Утро.ру». Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев также предложил доплачивать пенсионерам МРОТ к получаемой зарплате.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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