Пенсионеры получили шанс на новые выплаты в период коронавируса

Пенсионерам, в силу обстоятельств присутствующих на рабочих местах во время эпидемии коронавируса, предложили доплачивать МРОТ к получаемой зарплате. С данной инициативой выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.
«Просим вас предусмотреть доплату в размере МРОТ к заработной плате работающим пенсионерам, которые не смогут выполнять свои трудовые обязательства в дистанционной форм», — приводит RT выдержку из письма Хамзаева. Обращение направлено главе Минтруда РФ Антону Котякову.
Общественник аргументировал свою инициативу тем, что работающие пенсионеры, не имеющие возможности трудиться удаленно, ежедневно подвергают себя опасности, пользуясь общественным транспортом. Помимо этого, они вынуждены контактировать с другими людьми.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал всех столичных работодателей перевести до 30% всех своих сотрудников на «удаленку», сообщает «Национальная служба новостей». Кроме того, на дистанционную работу должны перевести всех сотрудников старше 65 лет.
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