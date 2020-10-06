06 октября 2020
05 октября 2020

Популярный пермский курорт ужесточает правила из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция против строительства собора святой Екатерины на Октябрьской площади. Екатеринбург, проход закрыт, сквер на драме, ограждение
Территория курорта закрыта для прогулок Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Популярный курорт «Усть-Качка», расположенный в 50 километрах от Перми, вводит ограничения для посетителей из-за коронавируса. Информация опубликована на официальном сайте организации. В частности, территория курорта закрывается для прогулок.

«В связи с угрозой распространения и заражения коронавирусной инфекцией с 7 октября территория курорта закрыта для прогулок. Курорт принимает только гостей по путевкам. Аквацентр работает в обычном режиме», — говорится в опубликованном сообщении.

Из-за коронавирусных ограничений санаторно-курортные организации в Пермском крае временно приостанавливали свою работу в марте, а в июле — возобновили. Ранее сотрудники курорта «Усть-Качка» заявили, что после введения ограничений некоторые из них остались без работы. Руководство курорта данную информацию опровергало.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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