Популярный пермский курорт ужесточает правила из-за коронавируса

Территория курорта закрыта для прогулок Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Популярный курорт «Усть-Качка», расположенный в 50 километрах от Перми, вводит ограничения для посетителей из-за коронавируса. Информация опубликована на официальном сайте организации. В частности, территория курорта закрывается для прогулок.

«В связи с угрозой распространения и заражения коронавирусной инфекцией с 7 октября территория курорта закрыта для прогулок. Курорт принимает только гостей по путевкам. Аквацентр работает в обычном режиме», — говорится в опубликованном сообщении.

Из-за коронавирусных ограничений санаторно-курортные организации в Пермском крае временно приостанавливали свою работу в марте, а в июле — возобновили. Ранее сотрудники курорта «Усть-Качка» заявили, что после введения ограничений некоторые из них остались без работы. Руководство курорта данную информацию опровергало.