Сотрудников курорта под Пермью уволили из-за обращения к губернатору во время карантина

Из-за коронавируса сотрудники курорта под Пермью остались без работы Фото: Ростислав Журавлев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудники курорта «Усть-Качка» (расположен в 50 км от Перми) остались без работы после обращения к врио главы Пермского края Дмитрию Махонину. Сотрудники здравницы в среду, 1 апреля, вышли на флешмоб. Они объяснили, что из-за введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, курорт «Усть-Качка» оказался на грани банкротства, а его персоналу не выплачивают зарплату и увольняют.

«Около тысячи сотрудников курорта сегодня остались практически на улице без каких-либо денежных средств к существованию. Особенно тяжело многодетным семьям, семьям с одним кормильцем, одиноким матерям и сиротам. На общую критическую ситуацию также накладывается и то, что многие сотрудники имеют кредиты и ипотеку», — говорится в тексте обращения.

Махонин назвал действия работодателя, уволившего сотрудников курорта, недобросовестными и заявил, что проверкой факта массового увольнения персонала займутся трудовая инспекция и полиция.

«Работники курорта „Усть-Качка“ устроили флешмоб — обращаются к губернатору — и имеют на это право. В результате работодатель выгнал их с работы. Но к работодателям, которые ведут себя подобным образом, я считаю, надо принимать жесткие меры», — отметил Махонин на заседании оперштаба по противодействию распространения коронавирусу.

Ранее Минтруда РФ заявило, что нерабочая неделя, которая продлится в стране с 30 марта по 3 апреля 2020 года, не является основанием для занижения заработной платы россиянам.