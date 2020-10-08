08 октября 2020

В России работодателей обяжут трудоустраивать инвалидов

© Служба новостей «URA.RU»
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Автопарад в рабочем посёлке Лебяжье. Курган , инвалидная коляска, инвалиды-колясочники, инвалид
Бизнесменов хотят штрафовать за невыполнение требований Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работодателей хотят обязать трудоустраивать инвалидов. Проект поправок к законам «О занятости населения в РФ» и «О социальной защите инвалидов в РФ» опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Компаниям предлагается вменить в обязанность не только создание рабочих мест для таких сотрудников, но и их наем на эти позиции», — пишет «Коммерсант». Нанять инвалида нужно в течение шести месяцев после создания рабочего места. Отмечается, что в случае не выполнения этого требования, компенсации расходов на создание рабочих мест не будет. Также работодателей предлагают наказывать штрафами.

Ранее стало известно, что в Москве гражданам с ограниченными возможностями больше не придется подтверждать свой статус для получения соответствующих госуслуг и мер поддержки, пишет «Национальная служба новостей». Органы исполнительной власти будут самостоятельно получать информацию с помощью государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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