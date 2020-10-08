В России работодателей обяжут трудоустраивать инвалидов

Работодателей хотят обязать трудоустраивать инвалидов. Проект поправок к законам «О занятости населения в РФ» и «О социальной защите инвалидов в РФ» опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Компаниям предлагается вменить в обязанность не только создание рабочих мест для таких сотрудников, но и их наем на эти позиции», — пишет «Коммерсант». Нанять инвалида нужно в течение шести месяцев после создания рабочего места. Отмечается, что в случае не выполнения этого требования, компенсации расходов на создание рабочих мест не будет. Также работодателей предлагают наказывать штрафами.
Ранее стало известно, что в Москве гражданам с ограниченными возможностями больше не придется подтверждать свой статус для получения соответствующих госуслуг и мер поддержки, пишет «Национальная служба новостей». Органы исполнительной власти будут самостоятельно получать информацию с помощью государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов».
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