11 октября 2020
10 октября 2020
09 октября 2020

В Перми онкобольным отказывают в лечении без теста на коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Без результатов теста больных принимать отказываются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Перми онкобольным приходится делать платные тесты на коронавирус, хотя положены бесплатные. В городских больницах уверяют, что бесплатные тесты закончились, поэтому пациентам приходится их оплачивать. Результаты анализов необходимо показывать минимум раз в месяц, без них лечить пациентов отказываются.

«В больнице мне сказали: можете сдать тест платно, что я и сделала. Уже второй тест сдаю платно», — призналась интернет-проекту Mash одна из жительниц города, уточнив, что ей приходится сдавать тест через каждые 20 дней. В похожей ситуации, заверила она, оказались многие онкобольные в крае.

Получить комментарий главврача Пермского краевого онкоцентра Максима Мезенцева по телефону не удалось — его не оказалось на месте. В министерстве здравоохранения края URA.RU пояснили, что проверят данную информацию. При этом в ведомстве подчеркнули, что для прохождения плановой госпитализации действительно необходим тест на коронавирус.

«Для госпитализации пациентов необходимо прохождение теста на ковид методом ПЦР. Его можно сделать в поликлинике по месту жительства за счет средств полиса обязательного медицинского страхования», — отметили в минздраве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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