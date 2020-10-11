В Перми онкобольным отказывают в лечении без теста на коронавирус

В Перми онкобольным приходится делать платные тесты на коронавирус, хотя положены бесплатные. В городских больницах уверяют, что бесплатные тесты закончились, поэтому пациентам приходится их оплачивать. Результаты анализов необходимо показывать минимум раз в месяц, без них лечить пациентов отказываются.
«В больнице мне сказали: можете сдать тест платно, что я и сделала. Уже второй тест сдаю платно», — призналась интернет-проекту Mash одна из жительниц города, уточнив, что ей приходится сдавать тест через каждые 20 дней. В похожей ситуации, заверила она, оказались многие онкобольные в крае.
Получить комментарий главврача Пермского краевого онкоцентра Максима Мезенцева по телефону не удалось — его не оказалось на месте. В министерстве здравоохранения края URA.RU пояснили, что проверят данную информацию. При этом в ведомстве подчеркнули, что для прохождения плановой госпитализации действительно необходим тест на коронавирус.
«Для госпитализации пациентов необходимо прохождение теста на ковид методом ПЦР. Его можно сделать в поликлинике по месту жительства за счет средств полиса обязательного медицинского страхования», — отметили в минздраве.
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