Послы Текслера отправятся выбирать челябинских мэров

Алексей Текслер держит под контролем выборы глав Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал два распоряжения о назначении своих представителей в конкурсные комиссии по выборам глав Красноармейского и Октябрьского районов. Оба документа опубликованы на официальном правовом портале правительства региона 16 октября.

В комиссию по выборам главы Октябрьского района вошли вице-губернатор Евгений Голицын, первый вице-спикер ЗСО Александр Лазарев и начальник управления внутренней политики регионального правительства Виталий Шиков. Выборы главы состоятся в ноябре. Депутаты райсобрания проголосуют за одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

В резиденции губернатора уже принято решение поддержать переизбрание действующего главы Михаила Молчана. «Глава подал заявление для участия в конкурсе», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации района.

В комиссию по выборам главы Красноармейского района вошли вице-губернатор Станислав Мошаров, депутат ЗСО Дмитрий Мешков и заместитель начальника управления внутренней политики Алексей Титаев. Здесь выборы состоятся 6 ноября. Действующий глава Юрий Сакулин в них не участвует и готовится к отставке. Главой района может стать его первый заместитель, бывший силовик Сергей Сергеев.