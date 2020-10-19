Правоохранители зачастили на овощебазу №4 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургские силовики устроили рейд на овощебазу №4. Как сообщили URA.RU очевидцы, на объект прибыли машины с полицией, ОМОН, сотрудниками силовых структур в штатском, предположительно — ФСБ.

«Многие люди, находившиеся на территории овощебазы, пытаются экстренно ее покинуть, перепрыгнув через забор», — рассказал очевидец. Факт проведения спецоперации подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Речь идет о плановом профилактическом мероприятии, в котором участвуют сотрудники МВД из подразделения по вопросам миграции, судебные приставы, коллеги из других силовых ведомств. Сотрудники полиции выявляют тех, кто нелегально находится на Среднем Урале, либо ранее совершил преступление и находится в розыске. Судебные приставы разыскивают должников. Об итогах мероприятия говорить пока рано, оно только началось», — сообщил Валерий Горелых.

Как писало URA.RU, в прошлый раз силовики проводили мероприятия на овощебазе 15 октября. По данным инсайдеров, искали нового смотрящего от клана убитого вора в законе Гули — азербайджанского бизнесмена Самира.