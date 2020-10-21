Екатеринбургский ИННОПРОМ стал одной из ведущих промышленных выставок в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В рамках проекта INNOPROM ONLINE 22 октября 2020 года пройдет очередная онлайн-сессия с участием федеральных спикеров. В прямом эфире на URA.RU можно посмотреть трансляцию дискуссии об интеграции российского рынка композитных материалов в мировую повестку. Эфир стартует в 12:00 по московскому времени.

В ходе онлайн-встречи международные и российские эксперты, представители государственной и региональной власти, главы крупных корпораций и институтов развития обсудят стратегию повышения статуса и роли отечественных композитов на международном рынке. Спикерами станут генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, председатель правления «УК «Роснано» Анатолий Чубайс, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, генеральный директор «ОСК» Алексей Рахманов, председатель совета директоров «РОТЕК» Михаил Лифшиц и многие другие. В рамках форума состоится пленарное заседание на тему «Мировые технологические тренды и роль композитов в них», а также панельная дискуссия «Отрасли — драйверы развития рынка композитов в мире и России».

Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, а также топ-менеджеры российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.