ВС РФ взломали оборону Украины в ЛНР: главное об СВО на 20 мая

ВС РФ взломали оборону Украины в ЛНР

20 мая 2024 в 21:53 Размер текста - 17 +

Российская армия освободила село Белогоровка в Харьковской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ освободили населенный пункт на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). В Минобороны России отметили, что освобождено село Белогоровка. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 20 мая. Российские войска освободили Белогоровку Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Белогоровка в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что взятие Белогоровки означает, что ВС РФ взломали оборону Украины в ЛНР. Перестановки в Минобороны РФ Президент России Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны страны. Этот пост занимал генерал-полковник Юрий Садовенко. На Украине посчитали подобную смену кадров в российском Минобороны плохим сигналом своей стране. Полномочия президента Украины истекли В ночь на 20 мая у президента Украины Владимира Зеленского истекают президентские полномочия. Но выборы нового главы страны не были объявлены из-за военного положения. Как отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медеведев, Зеленский не проводит выборы, так как боится конкуренции за пост главы государства. По словам Медведева, нынешний глава Украины боится, что его вытеснит экс-главком ВСУ Валерий Залужный или экс-глава страны Петр Порошенко. Зампред Совбеза РФ также заявил, что Зеленский является для России правомерной военной целью. По мнению Медведева, у украинского лидера два пути: суд или ликвидация. Бои ВС РФ и ВСУ в Волчанске Харьковской области Российские военные контролируют 40% населенного пункта Волчанск в Харьковской области. Как заявил заместитель главы Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха, ВСУ сохранили контроль над городом приблизительно на 60%. Экипажи Су-34 ударили по опорному пункту и живой силе ВСУ Российские экипажи Су-34 ударили в ДНР по опорному пункту ВСУ неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500, оснащенными универсальным модулем планирования и коррекции. Об этом сообщили в Минобороны РФ. После того как разведка подтвердила уничтожение целей, истребители вернулись на аэродром вылета, передает Пятый канал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ освободили населенный пункт на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). В Минобороны России отметили, что освобождено село Белогоровка. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 20 мая. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Белогоровка в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что взятие Белогоровки означает, что ВС РФ взломали оборону Украины в ЛНР. Президент России Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны страны. Этот пост занимал генерал-полковник Юрий Садовенко. На Украине посчитали подобную смену кадров в российском Минобороны плохим сигналом своей стране. В ночь на 20 мая у президента Украины Владимира Зеленского истекают президентские полномочия. Но выборы нового главы страны не были объявлены из-за военного положения. Как отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медеведев, Зеленский не проводит выборы, так как боится конкуренции за пост главы государства. По словам Медведева, нынешний глава Украины боится, что его вытеснит экс-главком ВСУ Валерий Залужный или экс-глава страны Петр Порошенко. Зампред Совбеза РФ также заявил, что Зеленский является для России правомерной военной целью. По мнению Медведева, у украинского лидера два пути: суд или ликвидация. Российские военные контролируют 40% населенного пункта Волчанск в Харьковской области. Как заявил заместитель главы Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха, ВСУ сохранили контроль над городом приблизительно на 60%. Российские экипажи Су-34 ударили в ДНР по опорному пункту ВСУ неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500, оснащенными универсальным модулем планирования и коррекции. Об этом сообщили в Минобороны РФ. После того как разведка подтвердила уничтожение целей, истребители вернулись на аэродром вылета, передает Пятый канал.