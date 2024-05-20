20 мая 2024

Врач объяснила, чем опасны энергетики для детей

Гастроэнтеролог Хамхоева: энергетики опасны для детей из-за кофеина в их составе
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за кофеина в энергетиках у детей появляются хронические головные боли
Из-за кофеина в энергетиках у детей появляются хронические головные боли Фото:

Содержание кофеина в энергетических напитках может привести ребенка к хроническим головным болям, бессоннице и раздражительности. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Российской детской клинической больницы Минздрава России Стелла Хамхоева.

«Если ребенок будет употреблять кофеин в больших дозах, это может вызвать головные боли, которые впоследствии способны стать хроническими. Родители таких детей отмечают у ребенка бессонницу, раздражительность», — объяснила Хамхоева ТАСС.

Она добавила, что негативные последствия пропорциональны выпитому кофеину. Он влияет на работу сердечно-сосудистой системы и истощает нервную систему.

В России уже в этом году могут ввести запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков детям. Инициатива, над которой работали депутаты Госдумы от всех фракций, получила положительный отзыв правительства.

феин

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Содержание кофеина в энергетических напитках может привести ребенка к хроническим головным болям, бессоннице и раздражительности. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Российской детской клинической больницы Минздрава России Стелла Хамхоева. «Если ребенок будет употреблять кофеин в больших дозах, это может вызвать головные боли, которые впоследствии способны стать хроническими. Родители таких детей отмечают у ребенка бессонницу, раздражительность», — объяснила Хамхоева ТАСС. Она добавила, что негативные последствия пропорциональны выпитому кофеину. Он влияет на работу сердечно-сосудистой системы и истощает нервную систему. В России уже в этом году могут ввести запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков детям. Инициатива, над которой работали депутаты Госдумы от всех фракций, получила положительный отзыв правительства. феин
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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