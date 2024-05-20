Врач объяснила, чем опасны энергетики для детей

Содержание кофеина в энергетических напитках может привести ребенка к хроническим головным болям, бессоннице и раздражительности. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Российской детской клинической больницы Минздрава России Стелла Хамхоева.
«Если ребенок будет употреблять кофеин в больших дозах, это может вызвать головные боли, которые впоследствии способны стать хроническими. Родители таких детей отмечают у ребенка бессонницу, раздражительность», — объяснила Хамхоева ТАСС.
Она добавила, что негативные последствия пропорциональны выпитому кофеину. Он влияет на работу сердечно-сосудистой системы и истощает нервную систему.
В России уже в этом году могут ввести запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков детям. Инициатива, над которой работали депутаты Госдумы от всех фракций, получила положительный отзыв правительства.
феин
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