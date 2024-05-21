Испания анонсировала новый пакет военной помощи Украине

Глава минобороны Испании Роблес: до конца июня Киев получит Leopard и Patriot
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Маргарита Роблес намерена поставить Киеву танки Leopard и ЗРК Patriot
Маргарита Роблес намерена поставить Киеву танки Leopard и ЗРК Patriot Фото:

Министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила о подготовке нового пакета военной помощи для Украины. Туда войдут танки Leopard и ЗРК Patriot. По ее словам, пакет должен поступить Киеву до конца июня. Об этом сообщается на официальном сайте испанского военного ведомства.

"Во время выступления Роблес выразила коллективное обязательство продолжать в максимально срочном порядке оказывать поддержку [Украине]. <...> Роблес подтвердила приверженность Испании Киеву и сообщила о прогрессе в подготовке важного пакета военной помощи этой стране", — отмечается на сайте министерства.

Роблес подчеркнула, что до конца июня планируется поставить Киеву новую партию танков Leopard, зенитные ракетные комплексы Patriot и различные типы боевых снарядов. По ее словам, военная поддержка Украины со стороны Испании будет продолжаться в долгосрочной перспективе.

Ранее испанские журналисты отмечали, что в настоящий момент наступление ВС РФ в Харьковской области для Украины становится критичным. Испания входит в число стран, кто активно поддерживает Киев. Накануне страна также обещала поставить стране средства противовоздушной обороны. 

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Министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила о подготовке нового пакета военной помощи для Украины. Туда войдут танки Leopard и ЗРК Patriot. По ее словам, пакет должен поступить Киеву до конца июня. Об этом сообщается на официальном сайте испанского военного ведомства. "Во время выступления Роблес выразила коллективное обязательство продолжать в максимально срочном порядке оказывать поддержку [Украине]. <...> Роблес подтвердила приверженность Испании Киеву и сообщила о прогрессе в подготовке важного пакета военной помощи этой стране", — отмечается на сайте министерства. Роблес подчеркнула, что до конца июня планируется поставить Киеву новую партию танков Leopard, зенитные ракетные комплексы Patriot и различные типы боевых снарядов. По ее словам, военная поддержка Украины со стороны Испании будет продолжаться в долгосрочной перспективе. Ранее испанские журналисты отмечали, что в настоящий момент наступление ВС РФ в Харьковской области для Украины становится критичным. Испания входит в число стран, кто активно поддерживает Киев. Накануне страна также обещала поставить стране средства противовоздушной обороны. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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