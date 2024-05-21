Испания анонсировала новый пакет военной помощи Украине

Министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила о подготовке нового пакета военной помощи для Украины. Туда войдут танки Leopard и ЗРК Patriot. По ее словам, пакет должен поступить Киеву до конца июня. Об этом сообщается на официальном сайте испанского военного ведомства.
"Во время выступления Роблес выразила коллективное обязательство продолжать в максимально срочном порядке оказывать поддержку [Украине]. <...> Роблес подтвердила приверженность Испании Киеву и сообщила о прогрессе в подготовке важного пакета военной помощи этой стране", — отмечается на сайте министерства.
Роблес подчеркнула, что до конца июня планируется поставить Киеву новую партию танков Leopard, зенитные ракетные комплексы Patriot и различные типы боевых снарядов. По ее словам, военная поддержка Украины со стороны Испании будет продолжаться в долгосрочной перспективе.
Ранее испанские журналисты отмечали, что в настоящий момент наступление ВС РФ в Харьковской области для Украины становится критичным. Испания входит в число стран, кто активно поддерживает Киев. Накануне страна также обещала поставить стране средства противовоздушной обороны.
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