В США испугались, что Путин будет править Россией до своего 148-летия

The Hill: Путин уйдет в отставку в 2100 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Американский политолог Александр Мотыль предположил, что Владимир Путин может править Россией до конца 21 века
Американский политолог Александр Мотыль предположил, что Владимир Путин может править Россией до конца 21 века Фото:

Американский политолог украинского происхождения Александр Мотыль выразил опасение, что российский президент Владимир Путин будет править своей страной до конца 21 века. В своем материале для The Hill он ссылается на пожелание патриарха Московского и всея Руси Кирилла к Путину, чтобы тот "правил до скончания века". Этому пожеланию Мотыль посвятил целый материал, где предположил, что Путин может уйти в отставку в возрасте 148 лет.

«Сразу после инаугурации Владимира Путина 7 мая в качестве президента патриарх Кирилл выразил пожелание, чтобы правление Путина продлилось до конца века. В этом контексте «век» может означать либо столетие, либо время. В лучшем случае 148-летний Путин уйдет в отставку в 2100 году», — пишет политолог Мотыль в своем аналитическом материале.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее пожелал России оставаться великой и непоколебимой державой. Он подчеркивал, что в будущем никто не сможет нарушить покой россиян. Также во время инаугурации президента патриарх пожелал лично Путину душевного спокойствия. 

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Американский политолог украинского происхождения Александр Мотыль выразил опасение, что российский президент Владимир Путин будет править своей страной до конца 21 века. В своем материале для The Hill он ссылается на пожелание патриарха Московского и всея Руси Кирилла к Путину, чтобы тот "правил до скончания века". Этому пожеланию Мотыль посвятил целый материал, где предположил, что Путин может уйти в отставку в возрасте 148 лет. «Сразу после инаугурации Владимира Путина 7 мая в качестве президента патриарх Кирилл выразил пожелание, чтобы правление Путина продлилось до конца века. В этом контексте «век» может означать либо столетие, либо время. В лучшем случае 148-летний Путин уйдет в отставку в 2100 году», — пишет политолог Мотыль в своем аналитическом материале. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее пожелал России оставаться великой и непоколебимой державой. Он подчеркивал, что в будущем никто не сможет нарушить покой россиян. Также во время инаугурации президента патриарх пожелал лично Путину душевного спокойствия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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