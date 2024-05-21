В США испугались, что Путин будет править Россией до своего 148-летия

Американский политолог украинского происхождения Александр Мотыль выразил опасение, что российский президент Владимир Путин будет править своей страной до конца 21 века. В своем материале для The Hill он ссылается на пожелание патриарха Московского и всея Руси Кирилла к Путину, чтобы тот "правил до скончания века". Этому пожеланию Мотыль посвятил целый материал, где предположил, что Путин может уйти в отставку в возрасте 148 лет.
«Сразу после инаугурации Владимира Путина 7 мая в качестве президента патриарх Кирилл выразил пожелание, чтобы правление Путина продлилось до конца века. В этом контексте «век» может означать либо столетие, либо время. В лучшем случае 148-летний Путин уйдет в отставку в 2100 году», — пишет политолог Мотыль в своем аналитическом материале.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее пожелал России оставаться великой и непоколебимой державой. Он подчеркивал, что в будущем никто не сможет нарушить покой россиян. Также во время инаугурации президента патриарх пожелал лично Путину душевного спокойствия.
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