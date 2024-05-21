«Известия»: лишенные гражданства РФ лица смогут оставаться в стране до 90 дней

21 мая 2024 в 07:04 Размер текста - 17 +

В России разработали документ для урегулирования правового статуса апатридов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Лица, которые лишились российского гражданства, смогут оставаться в стране от 15 до 90 дней. Соответствующий документ разработало МВД РФ, рассказал председатель правления ассоциации юристов России Владимир Груздев. «Законопроект предусматривает переходные положения для лиц, у которых прекращено гражданство РФ или в отношении которых отменено решение о его приобретении», — пояснил Груздев «Известиям». Теперь для таких людей установлен определенный срок пребывания на территории России — от 15 до 90 дней. Также с помощь этого документа можно в упрощенном порядке получить вид на жительство (ВНЖ) тем, кто имеет родственников, которые постоянно проживают на территории, относившейся к Российской империи или СССР. Председатель объяснил, что эти поправки необходимы для урегулирования правового статуса апатридов. Помимо этого, новый закон расширяет перечень преступлений, за которые можно лишиться гражданства. Теперь сюда входит более 60 статей УК РФ, включая, дискредитацию армии и действия, угрожающие национальной безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лица, которые лишились российского гражданства, смогут оставаться в стране от 15 до 90 дней. Соответствующий документ разработало МВД РФ, рассказал председатель правления ассоциации юристов России Владимир Груздев. «Законопроект предусматривает переходные положения для лиц, у которых прекращено гражданство РФ или в отношении которых отменено решение о его приобретении», — пояснил Груздев «Известиям». Теперь для таких людей установлен определенный срок пребывания на территории России — от 15 до 90 дней. Также с помощь этого документа можно в упрощенном порядке получить вид на жительство (ВНЖ) тем, кто имеет родственников, которые постоянно проживают на территории, относившейся к Российской империи или СССР. Председатель объяснил, что эти поправки необходимы для урегулирования правового статуса апатридов. Помимо этого, новый закон расширяет перечень преступлений, за которые можно лишиться гражданства. Теперь сюда входит более 60 статей УК РФ, включая, дискредитацию армии и действия, угрожающие национальной безопасности.