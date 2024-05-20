20 мая 2024

Посол Ирана: Путин два часа проводил совещание по крушению вертолета Раиси

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин созвал совещание, чтобы обсудить помощь Ирану Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан

Совещание, созванное президентом РФ Владимиром Путиным по поводу оказания помощи Ирану в поисках потерпевшего крушение вертолета президента страны Эбрахима Раиси, длилось около двух часов. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Владимир Путин созвал совещание, чтобы понять, какую помощь может оказать Россия Ирану в этой катастрофе. Встреча длилась около двух часов в рабочем кабинете Путина», — сообщил Джалали в эфире телеканала IRIB. По его словам, в совещании приняли участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава МЧС Александр Куренков, советник президента РФ Игорь Левитин, директор ФСБ Александр Бортников и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Путин подчеркнул, что Москва «стоит плечом к плечу с Тегераном» и готова направить любую технику на поиски вертолета Эбрахима Раиси. Российский лидер упомянул, что Россия и Иран являются друзьями, в ответ на благодарность посла.

Сообщалось, что днем 19 мая вертолет с президентом Ирана потерпел крушение в районе города Джульфа. Спасательные операции затрудняли неблагоприятные погодные условия и густой туман. 20 мая стало известно, что Раиси погиб в ходе крушения. Иран также просил о помощи у США, но получил отказ.

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Совещание, созванное президентом РФ Владимиром Путиным по поводу оказания помощи Ирану в поисках потерпевшего крушение вертолета президента страны Эбрахима Раиси, длилось около двух часов. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали. «Владимир Путин созвал совещание, чтобы понять, какую помощь может оказать Россия Ирану в этой катастрофе. Встреча длилась около двух часов в рабочем кабинете Путина», — сообщил Джалали в эфире телеканала IRIB. По его словам, в совещании приняли участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава МЧС Александр Куренков, советник президента РФ Игорь Левитин, директор ФСБ Александр Бортников и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Путин подчеркнул, что Москва «стоит плечом к плечу с Тегераном» и готова направить любую технику на поиски вертолета Эбрахима Раиси. Российский лидер упомянул, что Россия и Иран являются друзьями, в ответ на благодарность посла. Сообщалось, что днем 19 мая вертолет с президентом Ирана потерпел крушение в районе города Джульфа. Спасательные операции затрудняли неблагоприятные погодные условия и густой туман. 20 мая стало известно, что Раиси погиб в ходе крушения. Иран также просил о помощи у США, но получил отказ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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