Посол Ирана: Путин два часа проводил совещание по крушению вертолета Раиси

21 мая 2024 в 04:13 Размер текста - 17 +

Владимир Путин созвал совещание, чтобы обсудить помощь Ирану Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан Совещание, созванное президентом РФ Владимиром Путиным по поводу оказания помощи Ирану в поисках потерпевшего крушение вертолета президента страны Эбрахима Раиси, длилось около двух часов. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали. «Владимир Путин созвал совещание, чтобы понять, какую помощь может оказать Россия Ирану в этой катастрофе. Встреча длилась около двух часов в рабочем кабинете Путина», — сообщил Джалали в эфире телеканала IRIB. По его словам, в совещании приняли участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава МЧС Александр Куренков, советник президента РФ Игорь Левитин, директор ФСБ Александр Бортников и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Путин подчеркнул, что Москва «стоит плечом к плечу с Тегераном» и готова направить любую технику на поиски вертолета Эбрахима Раиси. Российский лидер упомянул, что Россия и Иран являются друзьями, в ответ на благодарность посла. Сообщалось, что днем 19 мая вертолет с президентом Ирана потерпел крушение в районе города Джульфа. Спасательные операции затрудняли неблагоприятные погодные условия и густой туман. 20 мая стало известно, что Раиси погиб в ходе крушения. Иран также просил о помощи у США, но получил отказ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совещание, созванное президентом РФ Владимиром Путиным по поводу оказания помощи Ирану в поисках потерпевшего крушение вертолета президента страны Эбрахима Раиси, длилось около двух часов. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали. «Владимир Путин созвал совещание, чтобы понять, какую помощь может оказать Россия Ирану в этой катастрофе. Встреча длилась около двух часов в рабочем кабинете Путина», — сообщил Джалали в эфире телеканала IRIB. По его словам, в совещании приняли участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава МЧС Александр Куренков, советник президента РФ Игорь Левитин, директор ФСБ Александр Бортников и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Путин подчеркнул, что Москва «стоит плечом к плечу с Тегераном» и готова направить любую технику на поиски вертолета Эбрахима Раиси. Российский лидер упомянул, что Россия и Иран являются друзьями, в ответ на благодарность посла. Сообщалось, что днем 19 мая вертолет с президентом Ирана потерпел крушение в районе города Джульфа. Спасательные операции затрудняли неблагоприятные погодные условия и густой туман. 20 мая стало известно, что Раиси погиб в ходе крушения. Иран также просил о помощи у США, но получил отказ.