20 мая 2024

Из России депортировали камерунского строителя за экстремистские высказывания

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Камерунского строителя депортировали за ряд высказываний
Камерунского строителя депортировали за ряд высказываний Фото:

Из России депортирован гражданин Камеруна, занимавшийся строительством в Валуйском округе, за поддержку террористических организаций. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области.

"Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области пресечена противоправная деятельность гражданина Республики Камерун… Фигурант систематически высказывался в поддержку мятежных сил на Украине и в Сирийской республике, а также террористических группировок, действующих на территории Республики Нигер", — отмечается в сообщении. Сообщение пресс-службы УФСБ по Белгородской области приводит РИА Новости.

По данным УФСБ, иностранный гражданин находился в России с нарушением установленных правил. Валуйский районный суд привлек его к административной ответственности и постановил его выдворить из страны.

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Из России депортирован гражданин Камеруна, занимавшийся строительством в Валуйском округе, за поддержку террористических организаций. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области. "Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области пресечена противоправная деятельность гражданина Республики Камерун… Фигурант систематически высказывался в поддержку мятежных сил на Украине и в Сирийской республике, а также террористических группировок, действующих на территории Республики Нигер", — отмечается в сообщении. Сообщение пресс-службы УФСБ по Белгородской области приводит РИА Новости. По данным УФСБ, иностранный гражданин находился в России с нарушением установленных правил. Валуйский районный суд привлек его к административной ответственности и постановил его выдворить из страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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