Из России депортировали камерунского строителя за экстремистские высказывания

Из России депортирован гражданин Камеруна, занимавшийся строительством в Валуйском округе, за поддержку террористических организаций. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области.
"Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области пресечена противоправная деятельность гражданина Республики Камерун… Фигурант систематически высказывался в поддержку мятежных сил на Украине и в Сирийской республике, а также террористических группировок, действующих на территории Республики Нигер", — отмечается в сообщении. Сообщение пресс-службы УФСБ по Белгородской области приводит РИА Новости.
По данным УФСБ, иностранный гражданин находился в России с нарушением установленных правил. Валуйский районный суд привлек его к административной ответственности и постановил его выдворить из страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.