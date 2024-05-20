Politico: в США опасаются, что Иран обвинит их в крушении вертолета Раиси

21 мая 2024 в 04:28 Размер текста - 17 +

США переживают, что их обвинят в крушении вертолета с Раиси Фото: Владимир Андреев © URA.RU Администрация Америки боится, что власти Ирана обвинят США или Израиль в причастности к падению вертолета, на борту которого находился президент Эбрахим Раиси. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на свои источники. «Представители администрации Байдена по-прежнему опасаются, что Иран может обвинить США или Израиль в крушении вертолета, в результате которого погиб Эбрахим Раиси. Администрация внимательно следит за тем, как Иран отреагирует на внезапную смерть своего президента» — пишет издание. Вашингтон надеется на сохранение регионального статус-кво, но в то же время боится обвинений, которые приведут к эскалации напряженности в отношениях с Израилем. Также высокопоставленные официальные лица США ожидают незначительных изменения в политике Ирана после избрания там нового президента. Американские власти 19 мая с переживанием следили за поисково-спасательной операцией. Они «часами размышляли, как крушение может изменить ситуацию на Ближнем Востоке». Какое-то время вопрос о том, «неужели так начинается третья мировая война», перестал быть безумным, говорит собеседник издания. Вертолет с лидером Ирана Раиси потерпел крушение на северо-западе страны 19 мая. Спасатели нашли обломки вертолета на высоте в 2,5 тысячи метров 20 мая. Все находившиеся на борту люди погибли в первые минуты после катастрофы, пишет RT со ссылкой на слова главы Иранского общества Красного Полумесяца Пира Хосейна Коливанда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Америки боится, что власти Ирана обвинят США или Израиль в причастности к падению вертолета, на борту которого находился президент Эбрахим Раиси. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на свои источники. «Представители администрации Байдена по-прежнему опасаются, что Иран может обвинить США или Израиль в крушении вертолета, в результате которого погиб Эбрахим Раиси. Администрация внимательно следит за тем, как Иран отреагирует на внезапную смерть своего президента» — пишет издание. Вашингтон надеется на сохранение регионального статус-кво, но в то же время боится обвинений, которые приведут к эскалации напряженности в отношениях с Израилем. Также высокопоставленные официальные лица США ожидают незначительных изменения в политике Ирана после избрания там нового президента. Американские власти 19 мая с переживанием следили за поисково-спасательной операцией. Они «часами размышляли, как крушение может изменить ситуацию на Ближнем Востоке». Какое-то время вопрос о том, «неужели так начинается третья мировая война», перестал быть безумным, говорит собеседник издания. Вертолет с лидером Ирана Раиси потерпел крушение на северо-западе страны 19 мая. Спасатели нашли обломки вертолета на высоте в 2,5 тысячи метров 20 мая. Все находившиеся на борту люди погибли в первые минуты после катастрофы, пишет RT со ссылкой на слова главы Иранского общества Красного Полумесяца Пира Хосейна Коливанда.